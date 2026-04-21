Sinop\'ta Hamsi Köftesi Yarışması

21.04.2026 17:00
Gastronomi öğrencileri Sinop'ta en lezzetli hamsi köftesini yapmak için yarıştı, ödüller verildi.

Kentte Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri arasında yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla "hamsi köftesi" yarışması düzenlendi.

Gastronomi bölümünün mutfağında gerçekleştirilen yarışmada, geleceğin şefleri hem yarışarak öğrenme hem de farklı lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu derece elde eden öğrencilere para ödülü verildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, Sinop'un su ürünleri bakımından güçlü kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bu miraslar arasında hamsinin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Yazıt, düzenledikleri yarışmayla çok önemli gördükleri bu mirasa dikkati çekmek istediklerini anlattı.

Öğrencilerinin hazırladıkları yemeklerin jüri üyelerinden geçer not almasının kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Yazıt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz aldıkları teorik bilgilerle uygulama alanlarına girdiklerinde normalde yiyecek, içecek sektöründe olmayan pek çok reçeteyi yaratıcı fikirleriyle oluşturabiliyorlar. Jüri üyelerimiz de aklımıza gelmeyecek birçok tadın bir araya gelmesinde öğrencilerimizin çok katkısı olduğunu söylediler. Ben öğrencilerimizi hazırladıkları bu birbirinden lezzetli yemekler için tebrik ediyorum."

Yarışmada birinci olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Ağır ise köftenin yapımında mısır unu, limon kabuğu, kekik ve sarımsak gibi aromalar kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "Böylelikle daha lezzetli bir köfte ortaya çıkarmak istedim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililer ve gerçekten öğretmeyi çok amaçlıyorlar. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Sinop, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
