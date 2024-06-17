Sinop'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Faaliyete Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Faaliyete Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi hizmete girdi. Belediye Başkanı Hasan Kara, tesisin Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerine hizmet vereceğini belirtti. Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte vahşi çöp depolama alanı kapatıldı ve çevreye yayılan kötü kokuların ve sağlık tehditlerinin önüne geçildi.

17.06.2024 15:38
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi faaliyete alındı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Doğuca köyündeki tesisin Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerine hizmet vereceğini belirtti.

Tesisin faaliyete alınmasıyla ilçelerindeki vahşi çöp depolama alanının kapatıldığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Yörük ve Gazidere köylerine yakın mesafede olan eski çöp depolama alanında metan gazı salınımı nedeniyle geçmişte sık sık yangınlar yaşanmıştı. İlçemize yayılan kötü kokulara sebep olan ve hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden vahşi çöp depolama alanının kapatılmasıyla rahat nefes alabileceğiz. Bu kapsamda yeni çöp arıtma tesisimizin yapım aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, her üç ilçemizin halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Faaliyete Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Faaliyete Alındı - Son Dakika
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