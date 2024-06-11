Sinop'ta kaza: 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta kaza: 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

SİNOP'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili açıklama yaptı.

11.06.2024 15:31
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SİNOP'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak ile Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop"un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta kaza: 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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