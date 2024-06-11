Sinop'ta korkunç kaza: 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti

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SİNOP'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bu sabah saat 08.00 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Tıngıroğlu mevkisinde Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak, Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobilde bulunan Beyhan Bulut kaza yerinde hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Selahattin Bulut yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera : Esra AKSU-SİNOP-DHA