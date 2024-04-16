Sinop\'ta korkutan orman yangını

Erzurum'da 626 yatırım projesi için 98 milyar lira bütçe ayrıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Çiftçi, yapılan toplantıda kurum müdürlerine yatırımlar hakkında bilgi verdi ve projelerin gerçekleşme oranını açıkladı.