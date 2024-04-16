Sinop'ta korkutan orman yangını
SİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Sinop'un Ormantepe köyü Gökçam Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman arazözleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Arazinin engebeli oluşu ekiplerin işini güçleştirdi. Yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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