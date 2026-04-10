Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Dezavantajlı Kadınlar Lakerda Üretiminde İstihdam Ediliyor

10.04.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta tamamlanan Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi, kadın istihdamına öncelik vererek yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor. Tesis, Sinop'un coğrafi işaretli lakerdasını ve diğer deniz ürünlerini işleyerek iç ve dış pazara sunacak.

Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi tamamlanarak üretime başlandı. 2025 yılı rakamlarıyla 4 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesiste, Sinop'un coğrafi işaretli ürünü lakerdanın yanı sıra hamsi ve Türk somonu gibi deniz ürünleri işlenerek iç ve dış pazara sunuluyor.

Projede kadın istihdamına öncelik verildi, ilk aşamada dezavantajlı konumdaki gruplara istihdam imkanı sağlanıyor. İlk etapta 10 kadının çalıştığı tesiste, bu sayı üretim kapasitesinin artırılmasıyla 50 kişiye kadar çıkarılabilecek. Yıllık 15-20 ton lakerda üretimiyle Sinop, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor ve lakerda üretiminde Türkiye birincisi konumunda.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, tesisi yerinde inceleyerek kadın istihdamının sosyal kalkınmaya olumlu etkilerini vurguladı ve desteklerin devam edeceğini belirtti. Tesiste, modern teknolojiye sahip üretim hattı kuruldu ve çalışanlara 60 saatlik eğitim programı uygulandı. Ayrıca, Türk somonu üreten firmalarla özel anlaşmalar yapılarak mikro ölçekli işletmelere hizmet veriliyor.

Çalışan kadınlar, tesiste istihdam edilmekten memnun olduklarını, aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve devletin bu imkanı sunduğu için teşekkür ettiklerini ifade etti. Proje, Sinop'un su ürünleri potansiyelini değerlendirerek istihdamı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Sinop, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:20:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.