Sinop'ta Dezavantajlı Kadınlar Lakerda Üretiminde İstihdam Ediliyor

Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi tamamlanarak üretime başlandı. 2025 yılı rakamlarıyla 4 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesiste, Sinop'un coğrafi işaretli ürünü lakerdanın yanı sıra hamsi ve Türk somonu gibi deniz ürünleri işlenerek iç ve dış pazara sunuluyor.

Projede kadın istihdamına öncelik verildi, ilk aşamada dezavantajlı konumdaki gruplara istihdam imkanı sağlanıyor. İlk etapta 10 kadının çalıştığı tesiste, bu sayı üretim kapasitesinin artırılmasıyla 50 kişiye kadar çıkarılabilecek. Yıllık 15-20 ton lakerda üretimiyle Sinop, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor ve lakerda üretiminde Türkiye birincisi konumunda.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, tesisi yerinde inceleyerek kadın istihdamının sosyal kalkınmaya olumlu etkilerini vurguladı ve desteklerin devam edeceğini belirtti. Tesiste, modern teknolojiye sahip üretim hattı kuruldu ve çalışanlara 60 saatlik eğitim programı uygulandı. Ayrıca, Türk somonu üreten firmalarla özel anlaşmalar yapılarak mikro ölçekli işletmelere hizmet veriliyor.

Çalışan kadınlar, tesiste istihdam edilmekten memnun olduklarını, aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve devletin bu imkanı sunduğu için teşekkür ettiklerini ifade etti. Proje, Sinop'un su ürünleri potansiyelini değerlendirerek istihdamı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.