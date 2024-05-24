Sinop'ta Matematik Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Matematik Bilim Şenliği düzenlendi

Sinop\'ta Matematik Bilim Şenliği düzenlendi

Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Matematik Bilim Şenliği'nde, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ilkokul öğrencilerine matematiksel oyunlar ve materyaller hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, öğrencilere matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek amaçlandı.

24.05.2024 15:37
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte, üniversite öğrencileri ve akademisyenler açılan stantlarda matematiksel oyunlar ve materyalleri hakkında ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Baştürk, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere matematiği sevdirmek olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle çocukların matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağladıklarını vurgulayan Baştürk, söyle konuştu:

"Öğretmen adaylarımız, okullarında projeleri için materyalleri tasarlarken gerçek öğrencileri karşılarında olmadıkları için materyallerin etkisini tam olarak göremiyorlar. Burada bilim şenliği yaparak öğretmen adaylarımızın deneyimlerini daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Program sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

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