Sinop'ta Mobil İkram Aracı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinop'ta Mobil İkram Aracı Tanıtıldı

Sinop\'ta Mobil İkram Aracı Tanıtıldı
16.02.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil ikram aracı, ramazan boyunca vatandaşlara hizmet verecek şekilde tanıtıldı.

Sinop'ta Müftülük tarafından alımı yapılan mobil ikram hizmet aracının tanıtımı yapıldı.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde konuşan Vali Mustafa Özarslan, aracın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarih boyunca yardımlaşmaya hep önem veren bir toplum olduklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Aracımızı Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hizmete aldık. İnşallah aracımız güzel günlerde, mutlu günlerde hizmet yapar. Ama zor günlerde, meşakkatli günlerde da milletimizin hizmetinde olacak. Buradaki en büyük katkı tabii ki hayırseverlerin. Hayırseverlerimiz aracımızın yanı sıra 400 yetimize her ay belli bir nakdi yardımda bulunuyorlar. Burada görülmeyen kahramanlar var. Bizim tarafından bilinen fakat halkımız tarafından bilinmeyen o vatandaşlarımıza devletimiz adına il valisi olarak minnettarlığımı ifade ediyorum."

İl Müftüsü Paşa Bektaş ise aracın özellikleri hakkında katılımcılara bilgi vererek, mobil ikram aracının ilk etapta ramazan ayı boyunca iftar vakitlerinde vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Müftülük, Etkinlik, Kültür, Güncel, İftar, Mobil, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Mobil İkram Aracı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Mobil İkram Aracı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.