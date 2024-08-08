Sinop'ta Mübadelenin 100. Yılında Balkan ve Rumeli Lezzetleri Kitabı Hazırlandı - Son Dakika
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Sinop'ta Mübadelenin 100. Yılında Balkan ve Rumeli Lezzetleri Kitabı Hazırlandı

Sinop\'ta Mübadelenin 100. Yılında Balkan ve Rumeli Lezzetleri Kitabı Hazırlandı

Sinop Mübadele Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği, 'Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi' kapsamında 'Balkan ve Rumeli Lezzetleri' adlı bir kitap hazırladı. Kitapta 57 çeşit yemek yer alıyor ve yemek tarifleri ile fotoğrafları da bulunuyor.

08.08.2024 15:03
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Sinop'ta "Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" kapsamında "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" bir kitapta toplandı.

Sinop Mübadele Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral ve üyeleri aldıkları altmış saatlik eğitim ardından "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" adlı yemek kitabını hazırladı.

Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, 57 çeşit yemeğin yer aldığını belirtti.

"Proje koordinatörü Sevgi Aral başkanlığında üyelerimiz tarafından dernekte ve mübadil köylerimiz olan Karacaköy ve Hacıoğlu'nda yemek çeşitleri yapıldı." diyen Aral, Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini yaşatmak istediklerini söyledi.

Aral, "Balkan ve Rumeli yemeklerinden oluşan kitapta, trileçe, etli yufka, ciğer sarması, kuzu etli elbasan tava, Arnavut şekerparesi, Kavala kurabiyesi, kuzu kapama ve büryan kebap gibi çeşitli yemek ve tatlılar bulunuyor. Yemekleri görsel olarak hazırlayıp fotoğrafladık.Yemek tarifleri, yapan kişinin ismi ve fotoğrafı yer alıyor. Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini herkese tanıtmak istedik. Burada amacımız, aile büyüklerimizden bizlere aktarılan Balkan ve mübadil yemeklerinin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve kentimiz ile birlikte ülke kültürüne katkı sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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