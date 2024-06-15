Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sinop'un kuzey sahillerinde beklenen fırtına nedeniyle 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, dalga boyunun 1,5-2 metre arası olacağı ve rüzgar hızının 50-75 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmesi yasaklanmıştır.

15.06.2024 01:39
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Sinop'ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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