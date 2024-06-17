Sinop'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erhan K. idaresindeki 34 FC 9200 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolu Dıranas mevkisinde Ahmet Muhip Dıranas Tüneli girişindeki duvara çarptı.
Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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