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Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada bir araçta yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ile susturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop\'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi
22.12.2023 - 15:41,
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Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araç içerisinde bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait susturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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