Sinop'ta projeyle çocuklar dijital bağımlılıktan uzak durup ders başarısını artırdı - Son Dakika
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Sinop'ta projeyle çocuklar dijital bağımlılıktan uzak durup ders başarısını artırdı

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Sinop\'ta projeyle çocuklar dijital bağımlılıktan uzak durup ders başarısını artırdı
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Sinop'ta Valilikçe yürütülen projenin etki analiz raporunda çocukların dijital bağımlılıktan uzak durup ders başarısını artırdığı belirlendi. Vali Mustafa Özarslan, rapor sonuçlarını paylaşarak projeyle yaklaşık 1500 çocuğun spor, müzik ve resimle buluştuğunu açıkladı.

Sinop'ta iki yıl önce hayata geçirilen " Müzik, Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir" projesi kapsamında eğitim gören çocukların, bu süreçte dijital bağımlılıktan uzak durarak, derslerindeki başarı oranlarını artırdıkları belirlendi.

Kentte, çocukların her türlü bağımlılık ve kötü ortamlardan uzak tutulmaları amacıyla Valilik tarafından uygulamaya konulan "Müzik, Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir" projesi çerçevesinde bugüne kadar binlerce çocuk sanat ve sporla buluşturuldu.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop Gençlik Merkezi'nde, Sinop Üniversitesinde görevli akademisyenler tarafından 140 çocukla görüşülerek hazırlanan projenin etki analiz raporu sonuçlarını paylaştı.

Raporda ortaya çıkan sonuçların son derece memnuniyet verici olduğunu söyleyen Özarslan, rapor sonuçlarına göre çocukların büyük bir bölümünün aldıkları eğitim sayesinde dijital bağımlılıktan uzak durarak, boş zamanlarını daha çok sosyal ve fiziksel aktivitelere ayırdıklarının gözlemlendiğini, projeye dahil olan çocukların derslerindeki başarı oranlarını da artırdıklarının görüldüğünü anlattı.

Raporda dikkat çeken önemli detaylardan birinin de çocuklardaki öz güven artışı olduğuna vurgu yapan Özarslan, bunun beraberinde bireylerin çevrelerine ve ailelerine olan aidiyet duygularını da artırdığına dikkati çekti.

Aile, mahalle, sokak ve komşuluk ilişkilerinin değişmesiyle dijital ortamlar ve sosyal medyanın çocukların hayatında daha fazla yer tutmaya başladığını belirten Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu nedenle artık çocuklarımızın gelişimini yalnızca okul üzerinden değerlendiremeyiz. Okul içini ve okul dışını birlikte düşünmek zorundayız. Bağımlılıkla mücadelede elbette güvenlik tedbirleri önemlidir. Ancak biliyoruz ki sadece polisiye ve güvenlik tedbirleriyle çocuklarımızı madde, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı gibi risklerden korumamız mümkün değildir. Çocuklarımızı bağımlılıktan ve olumsuz sosyal çevrelerden korumanın en güçlü yollarından biri onları güvenli ve sağlıklı sosyal ortamlarda sporla, müzikle, resimle, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaktır."

Özarslan, proje kapsamında kentte yaklaşık 1500 çocuğu spor, müzik ve resimle buluştuklarını vurgulayarak, "Müzik, resim ve spor birer amaç olmanın ötesinde, çocuklarımızı hayata bağlayan güçlü koruyucu araçlardır. Bu nedenle projemizin başarısını yalnızca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin veya projeye katılan çocuklarımızın sayısıyla ölçmek istemiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz değerlendirme çalışmasının en önemli amacı da bütün bu soruların cevaplarını bilimsel yöntemlerle ve somut verilerle ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından müzik eğitimi alan çocuklar enstrüman çaldı, şarkılar seslendirdi, ardından pasta kesimi yapıldı.

Kaynak: AA
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