Sinop'ta Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına yüzme yarışı - Son Dakika
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Sinop'ta Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına yüzme yarışı

Sinop\'ta Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına yüzme yarışı
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Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus baskınında şehit düşen Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına 550 metre açık deniz yüzme yarışı yapıldı. 93 sporcunun katıldığı etkinlikte, Vali Özarslan Sinop'un deniz sporlarındaki potansiyelini vurguladı.

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen Osmanlı donanması komutanlarından Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına 550 metre serbest yüzme yarışması gerçekleştirildi.

Valilik ve 1853 Sinop spor Kulübü işbirliğinde Hamsilos Tabiat Parkı içinde yer alan Akliman koyunda yapılan yarışmaya, farklı kentlerden toplam 93 sporcu katıldı.

Erkek ve kadın olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen yarışmada, yüzücüler, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Akliman koyundaki fenerden başlayıp, sahilde sona eren yarışma sonunda katıldıkları kategorilerde derece elde eden sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, ?Sinop'un tarihi boyunca denizle yaşamış, denizden güç almış ve denizcilik kültürüyle öne çıkmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Bu güzel şehrin denizle olan bağını sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle buluşturmak istediklerini vurgulayan Özarslan, bu nedenle Sinop'ta ilk kez açık denizde yüzme yarışması etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yarışmanın, şehrin tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına yapıldığını aktaran Özarslan, "Bu isimle aslında geçmişimize bir selam gönderirken geleceğe de bir mesaj veriyoruz. Sinop'un tarihi yaşatılacak, denizi sporla buluşacak ve gençlerimiz bu şehrin değerleriyle büyüyecek." dedi.

Özarslan, Sinop'un ulusal ve uluslararası açık su yüzme organizasyonlarında önemli bir merkez olmasını arzu ettiklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"?Sinop gerçekten her bakımdan güzeller güzeli, cennetten bir parça. Her zaman söylüyorum kıyısı 175 kilometre. Güzelliklerle dolu sayısız koylara sahibiz. İşte bunlardan birisi de Akliman. Deniz sıcaklığı 24 derece. Böyle bir deniz sıcaklığını Karadeniz'de bulamazsınız. Burada var, başka yerde olmaz. Onun için şu anda 6 Eylül'de açık yüzme yarışması yapıyoruz. Ne mutlu bizlere."

Sinop'ta, 130 spor parkuru oluşturduklarını kaydeden Özarslan, "Karada 105, denizde 25 tane. Bütün federasyonlardan görüş aldım, olumlu. Gerek su sporlarında, gerekse karada gerçekleşen sporlarda her yönden organizasyon yapabilecek yasal zeminimiz var. Bu çok önemli. Federasyonlarla beraberiz, gerek basketbol, gerek voleybol, masa tenisi bütün su sporlarında, kano, yelken hepsinde beraberiz. Hepsiyle işbirliğimiz var. Çok güçlüyüz. Gücümüzü coğrafyamızdan, bu güzellikten alıyoruz." ifadesini kullandı.

1853 Sinopspor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise organizasyona katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür etti.

Organizasyonu gelecek yıllarda da düzenlemeyi hedeflediklerini dile getiren Üçüncüoğlu, Sinop'un tarihini yaşatmanın yanında deniz sporlarına da katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına yüzme yarışı - Son Dakika

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