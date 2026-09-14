Sinop'ta 'sokaklar güvende' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sokakları suç örgütlerinden arındırmak, çocukların ve gençlerin suç örgütlerince kullanılmasının önüne geçmek amacıyla kent genelinde "sokaklar güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 2 bin 445 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.