Sinop\'ta Sportif Turizm Hamlesi

Sinop'ta, turizm çeşitliğini artırmak amacıyla sportif faaliyetlerin düzenlenmesine imkan sunan parkurlar belirlendi.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Sinop'un eşsiz doğası, tarihi mirasları ve coğrafi yapısıyla birçok ziyaretçiyi kendisine çektiğini söyledi.

Bu potansiyeli sadece klasik turizm anlayışıyla sınırlı görmediklerini, yeni bir vizyonla yollarına devam etmek istediklerini vurgulayan Özarslan, bu nedenle İl Sportif Turizm Kurulu oluşturduklarını anlattı.

Özarslan, kurul olarak Sinop'un sportif turizm açısından sahip olduğu değerlerin daha sistemli, sürdürülebilir ve güvenli biçimde değerlendirilmesi adına önemli kararlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurulumuzun aldığı kararlar ışığında Sinop genelinde kara ve deniz sporları parkur alanlarını belirledik. Kara parkurları olarak, ilimizin belirli bölgelerinde cip safari, trekking, dağ bisikleti, izcilik kampları, binicilik, yamaç paraşütü, av turizmi ve kaya tırmanışı gibi birçok sportif turizm faaliyetlerine uygun alanları tespit ettik. Deniz parkurları olarak sürat teknesi, muz, kano, kürek, deniz bisikleti, dalış, su altı fotoğrafçılığı, zıpkınla balık avlama ve olta balıkçılığı gibi faaliyetlere uygun alanları belirledik. Bu alanlar hem doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbedecek hem de turizm faaliyetlerinin kontrollü ve güvenilir olarak yapılmasına olanak tanıyacaktır."

Bundan sonraki süreçte faaliyetlerin belirlenen alanlarda güvenli biçimde yapılabilmesi için tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini dile getiren Özarslan, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.