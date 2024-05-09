Sinop Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi

Sinop Boyabat\'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi

Boyabat Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen seminerde, uzman akademisyenler tarafından sürdürülebilir inşaat sektörü hakkında bilgi verildi. Kaymakam Enver Yılmaz, konuşmasında deprem sonrası yapılan tadilatların kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığını vurguladı. Ayrıca, TOKİ'nin inşa ettiği az katlı binaların sağlamlığına dikkat çekti.

09.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:56
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Sinop'un Boyabat ilçesinde sürdürülebilir inşaat sektörü semineri gerçekleştirildi.

Boyabat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminerde alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, babasının mesleğinden ötürü inşaat işleriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Ülke olarak yaşadıkları depremde bazı binaların durumlarının tüm kamuoyu tarafından görüldüğünü aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler, kamu idarecileri olarak harcamalarımızda kamunun malını, devletin malını, yani milletin parasını harcıyoruz. Yaptığımız bir binayı on yıl sonra tadilat yapıyorsak, kamu kaynağını etkin ve verimli kullanamıyoruz demektir. Bu durum sadece kamu binalarında değil, pek çok özel sektör binalarında da görülmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız depremde gördük ki bazı binalar sapasağlam ayakta kalırken, bazıları da yerle bir oldu. Bundan dersler çıkarmamız gerekiyor. TOKİ'nin inşa ettiği az katlı binaların sapasağlam duruyor olması tesadüfi değildir. Sonuç olarak harcanan paralar ister devletin, ister özel sektörün olsun sonuçta ülkemizin parasıdır."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından akademisyenler, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Boyabat'ta sürdürülebilir inşaat sektörü semineri düzenlendi - Son Dakika

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