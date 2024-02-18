Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Sinop\'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı. B.D, sağlık ekibinin ihbarı üzerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı ve olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

18.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.

Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Sinop, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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