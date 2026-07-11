Sinop'un Türkeli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mesut H. idaresindeki 57 ACT 235 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Gemiyanı Mahallesi mevkisinde, Mehmet Can D. yönetimindeki 57 KD 403 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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