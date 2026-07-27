Sinop'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
Saraydüzü'nde ciple otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 57 DR 553 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyünde M.D'nin kullandığı 34 PLR 976 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.E, B.Ö, Ö.Ö. ile S.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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