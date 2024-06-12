Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Zile'de toprağa verildi

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SİNOP'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mehmet Turan Yazlak (29) memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak, Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı.

Hayatını kaybeden doktorlardan Mehmet Turan Yazlak için Tokat'ın Zile ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıldır doktor olarak görev yapan Yazlak için düzenlenen törene, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile il ve ilçe protokolü katıldı. Fatma ve Battal Yazlak'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Mehmet Turan Yazlak ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Zile Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.