Sinop'ta Türk Somonu Üretimi Yıllık 27 Bin Tona Ulaştı - Son Dakika
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Sinop'ta Türk Somonu Üretimi Yıllık 27 Bin Tona Ulaştı

Sinop'ta bulunan balık üretim tesislerinde geçen yıl 27 bin ton Türk somonu yetiştiriciliği yapıldı. Vali Mustafa Özarslan, Türk somonu yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret ederek, Sinop'un bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti. 2017 yılında başlayan Türk somonu üretimi, 2023 yılında 27 bin ton seviyesine ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5,5 milyon euro ve 8 milyon ruble ihracat gerçekleştirildi. Özarslan, çevre dostu ve doğayla iç içe bir üretim yapıldığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti ve daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını ifade etti.

13.06.2024 22:17
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Doğal liman kenti Sinop'ta kurulu bulunan balık üretim tesislerinde geçen yıl 27 bin ton Türk somonu yetiştiriciliği yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan ve beraberindeki heyet Gerze ilçesinde Türk somonu yetiştiriciliği yapan işletmeleri ziyaret etti.

Burada tesisleri gezerek yetkililerden bilgi alan Özarslan, gazetecilere, Sinop'un Türk somonu yetiştiriciliği alanında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kentte 2017 yılında başlayan Türk somonu üretiminin gelinen noktada yıllık 27 bin tona kadar yükseldiğini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Kentimizde 2023 yılında toplam 27 bin ton üretim oldu. Bu üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5,5 milyon euro ve 8 milyon ruble ihracatımız oldu. Yedi yıl içerisinde bu rakamlar büyük bir başarının örneği. Biz burada dikkatli bir şekilde sanayicilerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre dostu bir üretim yapıyorlar. Doğayla iç içe bir üretim. Bu da önemli bir nokta."

Türk somonu üretiminde söz sahibi olunmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Özarslan, birlikte çalışarak daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından bir süre tesislerde yapılan somon hasadını izleyen Özarslan, çalışanlara hayırlı işler diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Türk Somonu Üretimi Yıllık 27 Bin Tona Ulaştı - Son Dakika

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