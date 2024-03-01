Sinop'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi

Sinop\'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğince düzenlenen 'Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği'nde, öğrencilere yöresel lezzetlerden tarhana çorbası ikram edildi. Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, etkinliğin önemine vurgu yaparak, tarhana çorbasının bölgenin önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

01.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, "Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği" kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla üniversite öğrencilerine tarhana çorbası ikram edildi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğince Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara tarhana çorbasının tanıtımı yapılarak, çorba ikramında bulunuldu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında yapılan bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Yılmaz, "Tarhana çorbası da bölgemizin önemli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Biz de böyle güzel bir etkinlikle ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimize tarhana çorbasını tatma imkanı sunduk. Emeği geçenleri kutlarım." diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasının ardından etkinliğe katkı sunanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Rektör, Sinop, Gastronomi, Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:41 Ankara’da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası Açıldı Ankara'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası Açıldı
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 17:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement