Sinop\'ta Üniversite Öğrencilerine Tarhana Çorbası İkram Edildi

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Sinop'ta, "Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği" kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla üniversite öğrencilerine tarhana çorbası ikram edildi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğince Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara tarhana çorbasının tanıtımı yapılarak, çorba ikramında bulunuldu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında yapılan bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Yılmaz, "Tarhana çorbası da bölgemizin önemli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Biz de böyle güzel bir etkinlikle ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimize tarhana çorbasını tatma imkanı sunduk. Emeği geçenleri kutlarım." diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasının ardından etkinliğe katkı sunanlara teşekkür belgesi takdim etti.