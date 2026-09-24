Sinop'ta uydu vericisi takılan 3 leylekten ikisi Mısır'a, biri Suriye'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta uydu vericisi takılan 3 leylekten ikisi Mısır'a, biri Suriye'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta uydu vericisi takılan 3 leylekten ikisi Mısır\'a, biri Suriye\'ye ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta uydu vericisi takılan üç leylek yavrusundan ikisi Mısır'a, biri Suriye'nin Halep kentine ulaştı. Ağustos ayında başlayan göç yolculuğunda leyleklerin rotaları DKMP ekiplerince günlük takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün göç yolculuklarını takip ettiği üç leylekten ikisi Mısır'a, biri ise Suriye'ye ulaştı.

Sinop'ta leylek popülasyonunun takip edilmesi amacıyla Sinop Üniversitesi tarafından 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla hayata geçirilen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında koruma ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ovadaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan üç leylek yavrusuna Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce uydu vericisi takılarak göç yolculukları takip altına alındı.

Ağustos ayında göç yolculuğuna çıkan üç leyleğin rotaları, DKMP 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince günlük olarak yakından izleniyor.

Leyleklerin ağustos ayında başladıkları göç yolculuğu sürüyor

DKMP 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, AA muhabirine, 5 yıldır uygulanan projeye DKMP olarak önemli katkı sunduklarını söyledi.

Projeye halkalama çalışmalarında verdikleri desteği bu yıl bir adım ileriye taşıdıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bu yıl Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen üç uydu takip cihazlı vericilerimizi üç yavru leyleğe taktık. Tabii leyleklerimiz büyüdü ve ağustos ayı içinde göçlerine başladı. Biri 11 Ağustos'ta, biri 17 Ağustos'ta, biri de 27 Ağustos'ta göç yolculuklarına başladı." dedi.

Son verilere göre 27 Ağustos'ta uçan leyleğin Suriye'nin Halep şehrine ulaştığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 650 kilometrelik göç yolculuğunu devam ettirmekte. 11 Ağustos'ta çıkan leyleğimiz 1500 kilometre yolculuk yaptı. Şu an Mısır'da. Diğeri de Mısır'da. O da yaklaşık 1200 kilometrelik yolculuk yaptı. Hala devam etmekte. Tabii gittikleri zaman bazı bölgelerde belli bir zaman kalıyorlar, yiyecek ve güç alabilmek için."

Bozkurt, uygulama ile leyleklerle ilgili önemli veriler elde etme fırsatı bulacaklarına işaret ederek, "Bu veriler bize ne fayda sağlayacak? Leyleklerimizin hangi rotalarda nasıl bir süre içerisinde kaldığını, nerelere uğradığını anlık görebileceğiz. Bu konuda önemli veriler elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Hayvan HaklarıAğustosGüncelSuriyeMısırSinopYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:25:31. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta uydu vericisi takılan 3 leylekten ikisi Mısır'a, biri Suriye'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei