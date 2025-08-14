Sinop\'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayancık İlçe Komutanlığı ile Gerze İlçe Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda 6 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 28 paket sarma kağıdı, tabanca, 123 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 886 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
