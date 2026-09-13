Sinop'ta yarın denize girmeyin uyarısı yapıldı, dalga 2 metreye ulaşacak
Sinop Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik verilerine göre yarın il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının saatte 18 deniz miline ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşlardan 14 Eylül Pazartesi günü denize girmemeleri istendi.
Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde yarın dalga yüksekliğinin 2 metre, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz mili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan 14 Eylül Pazartesi günü denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA
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