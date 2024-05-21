Sinop\'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpışması: 11 kişi yaralandı

Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Sinop- Gerze kara yolundaki Demirciköyü Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki 05 EH 576 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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