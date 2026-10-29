Sinop'taki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Vali Özarslan 103. yılı kutladı - Son Dakika
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Sinop'taki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Vali Özarslan 103. yılı kutladı

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Sinop\'taki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Vali Özarslan 103. yılı kutladı
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Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda Vali Mustafa Özarslan konukları karşıladı ve Cumhuriyet'in önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından pasta kesilerek Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Polisevi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Mustafa Özarslan konukları karşılayarak, tebrikleri kabul etti.

Resepsiyona Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yokluklar, imkansızlıklar ve büyük fedakarlıklar içerisinde verilen destansı bir istiklal mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin, milli egemenliğin ve bağımsızlığın en güçlü nişanesi olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde Türkiye artık her alanda büyük hedeflere yürüyen, kendi imkan ve kabiliyetlerini geliştiren güçlü bir ülkedir. Savunma sanayisinden teknolojiye, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan turizme kadar pek çok alanda ülkemizin ortaya koyduğu gelişmeler, milletimizin azminin ve çalışkanlığının birer göstergesidir. Bugün kendi insansız hava araçlarını, milli savaş gemilerini, hava savunma sistemlerini ve ileri teknoloji ürünlerini geliştiren bir Türkiye vardır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında hedefimiz, bağımsızlığını her alanda tahkim eden, üreten, geliştiren, büyüyen ve geleceğe güvenle yürüyen bir Türkiye'dir."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından pasta kesilerek Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA
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