Sinop'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinop'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Ziyareti

18.08.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valiliğinin destek verdiği proje ile Sinop'ta yaşayan şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Sinop Valiliğinin destek verdiği proje ile Sinop'ta yaşayan şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, Sinop Valiliği ile Nirengi Kültür Sanat Derneği arasında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bütçesinden sağlanan kaynak ile hayata geçirilecek olan "Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi"nin iş birliği protokolünü imzaladıklarını belirtti.

" Türkiye'nin En Kuzey Ucundan Şehitler Diyarına" sloganıyla Çanakkale yolculuğu yapacaklarını belirten Arslan, "Bu yolculuk vesilesiyle Çanakkale ruhunu yaşama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı bulacağız." dedi.

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sinop Valiliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanlığı iş birliği ile Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Maneviyatın maddeyi yendiği, nice kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları, bir milletin var olma mücadelesinin en yüce örneğidir. Bu kapsamda Sinop'ta ikamet eden şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile birlikte 'Türkiye'nin En Kuzey Ucundan Şehitler Diyarına' sloganıyla Çanakkale yolculuğu yapacağız. Bu yolculuk vesilesiyle Çanakkale ruhunu yaşama ve gelecek nesillere aktarma fırsatı bulacağız."

Kaynak: AA

Sinop Valiliği, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Çanakkale, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Ziyareti - Son Dakika

Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:08:12. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'tan Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.