Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

Sinop Türkeli\'de Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Turhan köyünde Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Şenlikte, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi. Köy Muhtarı Muharrem Çağlayan, geleneksel kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Şenlik, müzik eşliğinde eğlenceli bir şekilde son buldu.

06.05.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Turhan köyünde gerçekleştirilen şenlikte, katılımcılara yöresel yemekler keşkek, börek ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Muharrem Çağlayan, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini düzenledikleri şenlikle kutladıklarını söyledi.

Şenliklerine katılanlara teşekkür eden Çağlayan, "Geleneksel kültürlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Şenlik, vatandaşların müzik eşliğinde eğlenmesi ile son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Türkeli'de Hıdırellez Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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