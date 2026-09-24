Sinop Türkeli\'de TEİAŞ\'ın 250 milyon liralık trafo merkezi hizmete girdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

TEİAŞ tarafından 250 milyon lira maliyetle yapılan merkezin bölgede zaman zaman yaşanan enerji kesintilerinin sonlandırılmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Hakan Can ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından merkez devreye alındı.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.