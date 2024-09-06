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Sinop'un ana içme suyu borusu patladı

SİNOP - Sinop'un ana isale hattı su borusu patladı. Saat 04.00'te patlayan ana içme suyu borusunu onarım çalışması 12 saattir sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi. Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, arızaya müdahale etti ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar devam ederken konu hakkında açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Turgut Sipahi, "Sabaha karşı saat 04.00 gibi ana borudan bir patlak ihbarı aldık. Pervane deposuna gelen boru patlamış. Şu anda tüm ekip olarak arızayı gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Borulara kaynatma işlemi yapılacak. Borulardan hiç su gelmemesi gerekiyor. O yüzden ikinci bir B planı olarak aparatla kurtarabilir miyiz onu ölçeceğiz" dedi.