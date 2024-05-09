Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri çiftçilere reflektör dağıttı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri çiftçilere reflektör dağıttı

Sinop\'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri çiftçilere reflektör dağıttı

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'Reflektör tak görünür ol' kampanyası kapsamında çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı. Trafik Haftası etkinlikleri sırasında Mahmutlu köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Enver Yılmaz, traktör kazalarının önüne geçmek için reflektör kullanımının önemine dikkat çekti ve çiftçilere kazasız bir hasat sezonu diledi.

09.05.2024 15:34
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Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince "Reflektör tak görünür ol" kampanyası kapsamında çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Mahmutlu köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamı Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar ihmalkarlıklar yüzünden çok fazla traktör kazalarına şahit olduklarını söyledi.

Trafik kazalarında kaybedilen canların herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Trafik kazaları beklenmedik bir şey olduğu için herkesi üzüyor, derinden etkiliyor. Maddi kayıpların yanı sıra yaşanabilecek can kayıplarının hiçbir zaman telafisi yok. Sizleri hastanelerde değil, morglarda değil, evlerinizde birer bardak çayınızı içip kaynaştığımız anların yaşanmasını istiyoruz. Kazalar sadece kendi canınızı değil, başkalarının da canını yakıyor, hatta ölümlere yol açıyor. Yollara çıktığınızda özellikle gece vakti, arkanızdan gelen araçlar sizi fark edememiş olabiliyor. Eğer reflektörünüz varsa ve aracınızın üzerindeki sarı ışık yanıp sönüyorsa arkanızdan gelen araç sizi fark edip, tedbir alır. Jandarmamız reflektörleri hediye edip sizlerin römorklarınıza monte ediyor. Gelemeyen arkadaşlarımız da reflektör temin edip araçlarına takacaklar. Muhtarlarımızdan burada olmayan traktör sahibi arkadaşlarımıza durumu izah edip bize yardımcı olmalarını istiyorum. Trafik terörünü hep birlikte kökünden kazıyalım."

Kaymakam Yılmaz, daha sonra bazı çiftçilerin traktörlerinin römorkuna reflektör takarak, kazasız ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri çiftçilere reflektör dağıttı - Son Dakika

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