Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika
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Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları

Sinop\'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları

Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek'i ziyaret etti. Kaymakam Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve heyete başarılar diledi. Mal Müdürü Köse ise Kaymakam Civelek'e destekleri için teşekkür etti.

29.02.2024 16:35
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Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek'i ziyaret etti.

Mal Müdürü Köse ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse'ye ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyen Civelek, Vergi Haftalarını kutladı.

Köse de Kaymakam Civelek'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika

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