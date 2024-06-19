Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu - Son Dakika
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Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Cevizlibağ köyünde çıkan yangında ahşap bir evde başlayan alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü ancak 5 evde hasar meydana geldi. Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

19.06.2024 10:11
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Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 5 evde zarar meydana geldi.

Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu - Son Dakika
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