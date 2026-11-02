Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü için Vali Özarslan vatandaşları davet etti - Son Dakika
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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü için Vali Özarslan vatandaşları davet etti

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Sinop\'un fethinin 812. yıl dönümü için Vali Özarslan vatandaşları davet etti
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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vali Mustafa Özarslan, yarın düzenlenecek kısa film gösterimi, konferans, fetih yürüyüşü ve mehteran takımı gösterisine tüm vatandaşları davet etti.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Sinop'un fethinin yalnızca bir şehrin alınması anlamı taşımadığını söyledi.

Bu büyük tarihi mirası hatırlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"İnsan yaşadığı coğrafyayı tanımalı, tarihle barışık olmalı ve kökleriyle de bir güç, bir bağ kurmalıdır. İşte biz bu anlayışla Sinop'un fethini kutluyor, şehir tarihimizin bu önemli dönüm noktasını gelecek nesillere, evlatlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu tarihi ve manevi bağları yeniden hatırlamak, yaşatmak ve evlatlarımıza aktarmaktır. İşte fetih kutlama programlarımızın asıl amacı da budur."

Vali Özarslan, kutlama programı kapsamında yarın yapılacak kısa film gösterimi, konferans, fetih yürüyüşü, mehteran takımı gösterisi gibi etkinliklere tüm vatandaşları davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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