Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı

Sinop\'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, turizm çalıştayı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mayıs ayında yapılacak çalıştay kapsamında bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya, ilçe kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı.

15.02.2024 15:45
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde turizm çalıştayı hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Davut Boztaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayında yapılması planlanan ve Saraydüzü, Durağan ile Boyabat ilçelerini kapsayacak turizm çalıştayı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Boztaş'ın yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Durağan Kaymakamı Celal Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Mayıs ayında yapılması planlanan çalıştayla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Saraydüzü, Boyabat, Sinop, Turizm, Güncel, Son Dakika

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