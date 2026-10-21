Sinop'un Türkeli ilçesinde motosiklet kontrolden çıkıp devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'un Türkeli ilçesinde motosiklet kontrolden çıkıp devrildi, sürücü yaralandı

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Sinop\'un Türkeli ilçesinde motosiklet kontrolden çıkıp devrildi, sürücü yaralandı
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Türkeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

SİNOP(AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Güzelyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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