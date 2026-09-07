Sinop'un yüzde 70'i orman, havası 'iyi derecede temiz' olarak ölçüldü - Son Dakika
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Sinop'un yüzde 70'i orman, havası 'iyi derecede temiz' olarak ölçüldü

Sinop\'un yüzde 70\'i orman, havası \'iyi derecede temiz\' olarak ölçüldü
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Sinop, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre 'iyi derecede temiz hava kalitesi'ne sahip. Yüzde 70'i ormanlarla kaplı kentte, Hamsilos Tabiat Parkı ve Akliman Koyu ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken, Vali Mustafa Özarslan doğal gaz kullanımının temiz havaya katkısına dikkati çekti.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre "iyi derecede temiz hava kalitesi"ne sahip Sinop, denizle ormanın birleştiği tabiat parkları ve koylarıyla ziyaretçilerine nefes oluyor.

Yüzde 70'i ormanlardan oluşan şehirde hem kent sakinleri hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler, temiz hava ve temiz doğanın tadını çıkarıyor.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre "iyi derecede temiz hava kalitesi"ne sahip kentte, denizle ormanın birleştiği Hamsilos Tabiat Parkı ve Akliman Koyu yoğun ilgi görüyor.

Tabiat parkında doğa yürüyüşü ve piknik yapma fırsatı bulanlar, koydan denize giriyor.

Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, kent olarak deniz ve doğayı temiz tutma noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Temiz doğa ve deniz kadar temiz havaya sahip olmanın da önem arz ettiğini anlatan Özarslan, bu anlamda Sinop'un çok şanslı bir kent olduğunu belirtti.

Kentin büyük bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, "İlimizin yüzde 70'i ormanlardan oluşuyor. Ormanlar herkesin malumu bir oksijen kaynağı. Bazı ilçelerimizin ormanlık alanı yüzde 80'e yaklaşıyor. 175 kilometrelik sahilimiz var. Böyle bir ortamda tabii ki tertemiz deniz, tertemiz ormanların içinde yaşayan halkımız çok şanslı." dedi.

Özarslan, kent genelinde doğal gaz kullanımının yaygınlığının kışın da temiz havaya sahip olmalarında önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde doğal gazın kullanıldığı yerleşim yerlerinde temiz hava farklılığı var. Doğal gaz temiz havanın korunması noktasında kömüre göre çok etkili bir enerji kaynağı. Bu önemli bir yatırım. Devletimiz, hükümetimiz, halkımız temiz havanın kıymetini biliyor." diye konuştu.

"Yeşiliyle, deniziyle, havasıyla ayrı bir güzel"

Hamsilos Tabiat Parkı'nı ziyaret edenlerden Altan Sağır, Sinop'un çok güzel bir havaya sahip olduğunu dile getirdi.

Her ne kadar biraz nem oranı yüksek olsa da Sinop'un havasından çok memnun kaldıklarını ifade eden Sağır, şöyle devam etti:

"Sinop tarihi bir şehir, aynı zamanda doğal güzellikleri olan bir şehir. Ormanı var, denizi var. Sinop'un havası çok güzel. Temiz bir havası var, oksijen bol. Esinti var, esinti olduğu için de terleme olmuyor. Çok güzel, havasını çok beğendik."

Şakir Soylu da Sinop'un Karadeniz'in en güzel illerinden biri olduğunu kaydetti.

Sinop'un her bakımdan harika bir şehir olduğunu belirten Soylu, "Yeşiliyle, deniziyle, havasıyla ayrı bir güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un yüzde 70'i orman, havası 'iyi derecede temiz' olarak ölçüldü - Son Dakika

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