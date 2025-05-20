Sinop Üniversitesi 18. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Sinop Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak rektörlük bahçesinde Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Buradaki etkinliğin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Rektör Taşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program sonrası Taşdemir ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Burada bir süre Vali Özarslan ile görüşen heyet daha sonra Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti.

Kutlamalar kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Genç Ofis'te Sinop'un Tarihi Şahsiyetleri paneli de düzenlendi.