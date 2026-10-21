Sinop Üniversitesi ekibi denizaltı enerji projesiyle TEKNOFEST 2026'da birinci oldu

Sinop Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan enerji çevrimi tasarımı projesiyle, nükleer reaktörden elde edilen enerji kullanılarak??????? denizaltılarda oksijen, içme suyu ve elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin nükleer enerjinin daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla geliştirdikleri "Enerji Çevrimi Projesi", TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda enerji çevrimi tasarımı kategorisinde birincilik elde etti.

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Seferinoğlu danışmanlığındaki projede, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ahmet Selim Ulutürk, Durdu Talha Kanbak, Musa Can Pınaroğlu ve Eda Efe yer aldı.

Prof. Dr. Seferinoğlu, AA muhabirine, bilim camiası olarak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Öğrencileriyle TEKNOFEST 2026 çerçevesinde hazırladıkları projenin bu hamleye önemli katkı sunacağına inandıklarını dile getiren Seferinoğlu, bugünün dünyasında nükleer enerjinin daha verimli ve etkin şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Enerjinin daha verimli kullanılması mantığından yola çıkıldı

Enerjiye duyulan ihtiyacın her alanda arttığı bir dönemde yenilikçi projeler hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Seferinoğlu, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz enerjiyi daha verimli nasıl kullanırız mantığıyla ortaya çıkan projemizde öncelikle reaktörümüzü denizaltına sığacak bir şekle getirdik enerji çevrimi sistemiyle. Sonra verimi artırmak için yola çıktık. Denizaltı su ve oksijen için 5 veya 6 günde bir su yüzeyine çıkmak zorunda. Dedik ki o zaman elimizde fazla enerji var, bununla tatlı su üretelim, mürettebatın su ihtiyacını karşılasın. Aynı zamanda oksijen üretelim, ona da yetecek enerjimiz var. Hem su hem oksijen üretme sistemimizi reaktöre entegre ettik. Tasarladığımız reaktör hem elektrik hem de mürettebatın ihtiyacı olan tatlı suyu ve oksijeni üretebiliyor. Yani oksijen ve su için denizaltının yüzeye çıkma ihtiyacını ortadan kaldırmış olduk. Bu sistem, aynı zamanda denizaltının itme gücünü de istediğimiz şekilde destekliyor."

Nükleer reaktöre entegre edilen sistemle aynı zamanda elektrik ve yakıt üretimi yapıldığını belirten Seferinoğlu, "Bu neyi sağlayacak? Gelecekte ülkemizin savunma sanayisinde çok önemli bir noktaya gelinecek çünkü yaklaşık 10 yıl hiç yakıt değiştirmeden çalışabilen, oksijen ve tatlı suyunu da kendisi üretebilen entegre bir sistemi ülkemizin savunma sanayisine katmış olacağız." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Selim Ulutürk de takım olarak uzun uğraşlar sonucu hazırladıkları projenin birincilik ödülüne layık görülmesinden ötürü gurur duyduklarını ifade etti.

Projenin başarıya ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Ulutürk, "Reaktörümüzü denizaltı ortamına nasıl entegre edebiliriz diye çok çalıştık. Enerji çevrimi tasarımını yaptık. Su ve oksijen üretimi, itki ve elektrik gücü gibi uygulamaları tasarladık." diye konuştu.