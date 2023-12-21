Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu\'ndan Geleneksel Gerze Yemekleri Etkinliği

Sinop'un Gerze ilçesinde, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından "Geleneksel Gerze yemekleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Gerze Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan ıslama ve mısır çorbası gibi yöresel yemekler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere hazırladıkları yemekler için teşekkür etti.

Üniversite olarak öğrencilere en iyi eğitimi vermek için gayretlerinin devam ettiğini anlatan Taşdemir, bunun da meyvelerini değişik dallarda almaya başladıklarını vurguladı.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin hangi seviyede olduğunu görme fırsatı yakalandıklarına dikkati çeken Taşdemir, "Tüm öğrencilerimizden her zaman daha iyisini yapmalarını, hedeflerinin hep daha yüksekler olmasını istiyoruz. Görüyoruz ki buradaki öğrencilerimiz bu hedef doğrultusunda çalışmaya, gelişmeye devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

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