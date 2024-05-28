Sinop Üniversitesi'nde En İyi Tirit Yapma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi'nde En İyi Tirit Yapma Yarışması Düzenlendi

Sinop Üniversitesi\'nde En İyi Tirit Yapma Yarışması Düzenlendi

Sinop Üniversitesi'nin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 'En iyi tirit yapma yarışması'nda öğrenciler, kente özgü yöresel lezzetlerden tiridin en iyisini yapmak için yarıştı. Yarışmada birinci olan takımda yer alan öğrenciler, geleneksel yemek olan tiridi daha modern bir şekilde hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

28.05.2024 15:01
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Sinop'ta geleceğin şefleri, kente özgü yöresel lezzetlerden tiridin en iyisini yapmak için yarıştı.

Sinop Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "En iyi tirit yapma yarışması" düzenlendi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, en iyi tiridi yapabilmek için hünerlerini sergiledi.

Etkinlikte şef adayı öğrenciler, rulo haline getirilen yufkaları kalın şekilde dilimledikten sonra kızartarak üzerine haşlanmış tavuk, ceviz ve değişik malzemeler koyarak hazırladıkları tiridi jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Takımların ikişer kişiden oluştuğu yarışmada jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu birinciliği elde eden öğrencilere madalya verildi.

Yarışmada birinci olan takımda yer alan öğrencilerden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ceyda Cevizci, AA muhabirine, geleneksel yemek olan tiridi daha modern şekilde yaparak jüri üyelerine sunduklarını söyledi.

Tiridi kızartma yerine bu kez fırınlayarak beğeniye sunduklarını anlatan Cevizci, "Fırından çıkardıktan sonra soslayarak servis ettik. Yani geleneksel yemeğimiz olan tiridi daha modern şekilde sunduk. Bu nedenle jüri üyelerimizin de beğenisi aldık." dedi.

Öğrencilerden Hanne Nur Çınar ise birinci sınıf öğrencisi oldukları için ilk kez mutfak deneyimi yaşadıklarını dile getirerek, "Yaşadığımız bu ilk deneyimde birinci olmak bizi çok mutlu etti. Ayrıca tiridi de ilk kez yapmış olduk. Yöresel lezzetler konusunda inşallah ilerleyen süreçte çok daha bilgi birikime sahip olacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de etkinliğe katılan öğrenci ve akademisyenleri kutlayarak, yöresel lezzetlerin ön plana çıkartılarak tanıtılması için üniversite olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sinop, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

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