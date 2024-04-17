Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Vali Özarslan'a ziyaretinde Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve diğer ilgililer eşlik etti.
Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı ve Tarihi Boyabat Kalesi'nde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, Tarihi Boyabat Kalesi'nin Türkiye'nin en görkemli beş kalesi içinde yer aldığını söyledi.
Kalenin restore edilerek turizmde kazandırılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Özarslan, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kalemizin tarihi dokusunu koruması, turizme kazandırılması ve projenin hayata geçirilmesi için Valilik olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." dedi.
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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