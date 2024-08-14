Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat'ta İncelemelerde Bulundu

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Özarslan, beraberindeki heyetle ilçede köy grup yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra, gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, kentin her noktasında İl Özel İdaresi ekiplerince yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Özarslan, "Köylerimizin ve köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve köylerimizin ulaşımını daha güvenli, konforlu hale getirmek için çalışmalar tüm hızla sürüyor. Hava şartları el verdiği sürece söz konusu çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Özarslan, daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Sadık Aparangil ve şehit Jandarma Er Ahmet Eroğlu'nun ailelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.