 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat'ta Tarihi Mekanları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat'ta Tarihi Mekanları İnceledi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat\'ta Tarihi Mekanları İnceledi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti. Özarslan, Kaya Mezarı, Tarihi Salar Köyü Camisi ve Orta Çarşı'yı gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca, Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Sarıalioğlu'ndan bilgi aldı ve esnafın restorasyonla ilgili görüşlerini dinledi. Özarslan, ayrıca Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni de ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

02.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Özarslan, ilçenin Salar köyündeki Kaya Mezarı ve Tarihi Salar Köyü Camisi'ni ziyaret etti, ardından Orta Çarşı'yı gezdi.

Samsun Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Ali Sarıalioğlu'ndan bilgi alan Özarslan, esnafın restorasyonla ilgili görüşlerini dinledi.

İlçedeki meslek odalarının başkanlarını da ziyaret eden Özarslan, temaslarını Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek tamamladı.

Özaslan'a temaslarında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Demircan eşlik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Özarslan, Sinop Valiliği, Boyabat, Miras, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat'ta Tarihi Mekanları İnceledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Valisi Mustafa Özarslan Boyabat'ta Tarihi Mekanları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement