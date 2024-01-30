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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesini ziyaret etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile birlikte şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesini ziyaret etti. Vali Özarslan, aileyle sohbet ederek devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız\'ın ailesini ziyaret etti
30.01.2024 - 15:24,
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.

Özarslan, beraberindeki Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile 1998'de Tunceli'de şehit olan Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile sohbet eden Özarslan, "Çocuğumuzun, şehidimizin amacını, hedefini hala koruyoruz. Devletimiz terörle mücadelesini amansız şekilde sürdürüyor. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Her zaman bir ihtiyacınız olduğunda devletimiz ve milletimiz yanınızdadır." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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