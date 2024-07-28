Sinop Valisi ve Belediye Başkanı, sağanak sonrası hasar tespiti için incelemelerde bulundu

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sağanağın etkili olduğu Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve mahallelerde oluşan hasar tespit çalışmasına katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Özarslan ve Gürbüz, selin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

AFAD, polis ve belediye ekiplerinin evlerin giriş ve bodrum katlarına basan suyu tahliye etme çalışmaları sürüyor.