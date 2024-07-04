ŞİÖ 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi Astana'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ŞİÖ 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi Astana'da sona erdi

Kazakistan'n başkenti Astana'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla sona erdi. Zirve kapsamında ŞİÖ 2035 yılına kadar Kalkınma Stratejisi ve Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi gibi belgeler imzalandı. Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edilmesi de bildiride yer aldı.

04.07.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'n başkenti Astana'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla sona erdi.

Kazakistan'ın dönem başkanlığında Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen ŞİÖ 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nin Astana Bildirisi kabul edildi.

Bildiride, örgüte üye ülkelerin ŞİÖ'nün küresel barışı, güvenliği ve istikrarı güçlendirmenin yanı sıra yeni bir demokratik, adil, siyasi ve ekonomik alanda uluslararası düzen inşa etme koşullarını oluşturmadaki rolünün artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

ŞİÖ üyelerinin siyasi ve sosyoekonomik kalkınma yollarını bağımsız ve demokratik olarak seçme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, devletlerin toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama, güç kullanma tehdidinde bulunmamanın uluslararası ilişkilerin sürdürülebilir gelişiminin temeli olduğu kaydedildi.

Bildiride, ŞİÖ üyelerinin ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl çözümüne bağlı kalacakları vurgulanarak, "ŞİÖ üyesi devletler, bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelere dayanarak daha temsili, demokratik, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasına yönelik taahhütlerini yeniden teyit ettiler." ifadesi yer aldı.

Çok kutuplu dünyanın en önemli teşkilatlarından biri olarak örgütün potansiyelini ve uluslararası etkisini artırmaya hazır oldukları konusunda üye ülkeler arasında anlaşma sağlandığı aktarılan bildiride, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Üye ülkeler tarafından ŞİÖ içindeki etkileşimin Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşmasına temel oluşturabileceği vurgulandı. Kendi topraklarında devlet egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırı her türlü faaliyetin önlenmesini kabul ediyor."

Bildiride, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edilmesinin "tarihi" nitelik taşıdığı ve örgütün dönem başkanlığının Çin'e geçtiği de kaydedildi.

Zirve kapsamında imzalanan toplam 25 belge arasında "ŞİÖ'nün 2035 yılına kadar Kalkınma Stratejisi" ile "ŞİÖ 2030 yılına kadar Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi" gibi belgeler de yer alıyor.

Zirve

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin genişletilmiş oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Kazakistan, Belarus, Hükümet, Astana, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi Astana'da sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 19:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: ŞİÖ 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi Astana'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement