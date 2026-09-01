Bişkek'te ŞİÖ Liderler Zirvesi Başladı - Son Dakika
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Bişkek'te ŞİÖ Liderler Zirvesi Başladı

Bişkek\'te ŞİÖ Liderler Zirvesi Başladı
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ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te liderlerin katılımıyla başladı. Dönem başkanı Caparov, örgütün 25. yıl dönümüne vurgu yaparken, görüşmeler sonunda 'Bişkek Deklarasyonu'nun imzalanması bekleniyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ŞİÖ üyesi ülke devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı, geleneksel "aile fotoğrafı" çektirildi.

Açılış konuşmasında Özbekistan'ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bu anlamlı günde Bişkek'te bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caparov, toplantının ŞİÖ'nün 25. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, Kırgızistan dönem başkanlığının "ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" sloganıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Örgütün sınır güvenliği mekanizmalarından uluslararası alanda söz sahibi küresel bir aktöre dönüştüğünü söyleyen Caparov, ŞİÖ üyesi devletlerin dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık dörtte birini temsil ettiğini dile getirdi.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığı felsefesinin "Birlik, refahın temelidir" sözüne dayandığının altını çizen Caparov, bu anlayışın Şanghay ruhunun özünü yansıttığını ifade etti.

Dönem başkanlığı süresince yaklaşık 200 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Caparov, güvenlik işbirliği, ekonomik ve ulaşım bağlantıları ile kültürel bağların geliştirildiğini, ayrıca dijital kalkınma ve yapay zekanın örgütün pratik öncelikleri arasına dahil edildiğini söyledi.

Sadır Caparov, ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünün sadece geride kalan çeyrek asrı özetlemekle kalmayıp, sürdürülebilir barış, ortak kalkınma ve refah odaklı yeni bir sayfa açmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Üye devletlerin koordineli çözümlerle örgütün gelişiminde yeni bir aşama başlatacağına inandığını dile getiren Caparov, konuşmasının sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın resmen başladığını ifade etti.

Basına kapalı devam eden toplantının sonunda ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünü simgeleyen "Bişkek Deklarasyonu" imzalanacak.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi (ŞİÖ artı) başlayacak.

ŞİÖ bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012'de örgüte "diyalog ortağı" olarak katılmıştı.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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